Aries – Jueves 15 de junio 2017: Asumes nuevas responsabilidades

Cuando no se puede hacer algo, no se puede y se debe cambiar la estrategia. Es hora ya de equilibrar muy bien tus deseos con tus intereses, lo que piensas hacer y sueñas realizar en tus fantasías más profundas e íntimas. Equilibra tus anhelos y sueños con las situaciones reales y objetivas que te rodean. Surgen distracciones temporales que te alejan de tus metas lo cual no te conviene pues precisas estar concentrado por la gran cantidad de responsabilidades que estarás asumiendo próximamente.

Amor

Este jueves la Luna se mueve al signo de Piscis y los planetas Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. En cuestiones amorosas debes ser muy claro y poner orden en tu vida separando lo que puedes lograr y lo que solamente es una quimera o un sueño porque si te empecinas en algo imposible estarías perdiendo tu tiempo, tu energía y tu alegría, ariano.



Salud

No incorpores en tu organismo sustancias que puedan dañarte como humo de cigarrillos u olores penetrantes de insecticidas y desinfectantes. Mantén tus manos libres de polvo en todo momento pues tus vías respiratorias están muy sensitivas.

Trabajo

Felicidades, estás a punto de comenzar algo nuevo en tu empleo. Si estabas sin trabajo y buscando una oportunidad laboral hoy se van a abrir muchas puertas y tendrás a tu disposición varias opciones las cuales te permitirán escoger y decidir.

Dinero y fortuna

Aunque en general hay problemas económicos a tu alrededor, no debes inquietarte y lo que ahora está sucediendo tiene que ver con las influencias cósmicas de tu regente y otros cambios planetarios. Tranquilo.

