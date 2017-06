Aries – Jueves 1 de junio 2017: Insiste aunque te digan “no”

Reconocerás tus propios errores y no culparás a los demás de lo que es tu falta. Una puerta se abre mejor cuando tienes la llave, por supuesto, pero si no la tienes y necesitas abrirla, la fuerzas, empujas, desarmas. Esto quiere decir que cuando debas hacer algo no te limites por los obstáculos sino que sigas adelante, además, tu signo ariano toma todo lo que te sucede como un reto. Aunque te digan que “no” insiste si realmente vale la pena lo que buscas. Estás iniciando un mes en el que se van a derribar esos muros falsos que se habían erigido entre tú y alguien más, ya lo comprobarás.

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Virgo en la fase cuarto creciente. Los planetas Júpiter, el planetoide Plutón, y Saturno están retrógrados. No temas a una separación temporal. Muchas veces, cuando se tienen amores, es bueno ausentarse por algún tiempo. Así podemos cerciorarnos de si es efectivo el cariño que nos tienen o se trata de un capricho pasajero. Aplícalo a tu propia experiencia.



Salud

Aleja de tu cabeza las ideas tristes, ariano. No pienses que tienes algún problema de salud grave si no disfrutas de tus mejores condiciones en este día. Puede tratarse de una autosugestión por haberle prestado atención a una persona hipocondríaca.

Trabajo

Tu creatividad se pone a prueba. Hay situaciones imprevistas en tu trabajo que requerirán de tu originalidad y flexibilidad mental para resolverlas satisfactoriamente. Este ciclo astral que tienes frente a ti será de muchos beneficios.

Dinero y fortuna

Pronto vas a encontrarte en medio de un momento de decisiones importantes en lo que atañe a tu dinero o economía personal. Es bueno el tiempo para iniciar algún negocio con tus parientes o amigos. Habrá un toque de evolución en tus finanzas.

