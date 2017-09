Aries – Domingo 24 septiembre 2017: ¡Luna en fuego, el amor se intensifica!

Noticiero astrológico: Ocurre el tránsito de la Luna desde Escorpión hasta Sagitario. La influencia directa de tu regente Marte unida al tránsito de la Luna terminará con todas aquellas situaciones inestables que te impedían tomar buenas decisiones en tu vida, ariano. Aprovecha al máximo el influjo de tu regente en su combinación astral con la Luna en el elemento fuego e invita a tu pareja a un masaje sensual que convierta este domingo en toda una noche de amor intenso, de vivencias inolvidables y sensuales.

Amor

Es domingo 24 de septiembre y la Luna está moviéndose al elemento fuego, o sea, al signo de Sagitario, mientras que los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Se crea un escenario intenso que te ayudará a descubrir el amor en donde menos pensabas. La vida te está ofreciendo nuevas oportunidades si en el pasado tuviste una desilusión o una mala experiencia con alguien poco considerado.



Salud

Este no es el día de la temeridad así que no te arriesgues hoy en actividades para las cuales no estás entrenado. Antes de montar a caballo, esquiar o practicar un deporte de alto riesgo asegúrate muy bien y no trates de lucirte innecesariamente pues aunque seas el número uno del zodíaco también tienes tus lados vulnerables.

Trabajo

La organización es siempre un arma de combate. Pon en orden tus asuntos antes de asumir una responsabilidad nueva. No te conviene empezar un trabajo para el que no estás totalmente preparado dejando tras de ti cosas pendientes sin hacer. Pronto estarás asumiendo una nueva responsabilidad laboral.

Dinero y fortuna

No olvides nunca que tú puedes ser tu mejor aliado y tu peor enemigo en la lucha por tu bienestar económico, Aries. La actitud mental con la que emprendas una gestión importante en el día de hoy y la firma de un documento legal será el factor decisivo para tu éxito.