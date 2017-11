Aries – Domingo 19 de noviembre 2017: Es tu tiempo para reunirte con buenos amigos

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Sagitario. Los únicos planetas retrógrados son Urano y Neptuno, todos los demás continúan directos. La influencia de tu regente, Marte, acentúa tu grado de excitabilidad. No dejes que los impulsos emocionales sean tu guía sino obra con tranquilidad, de una forma sensata y muy calmada, sin permitir que la naturaleza volátil de tu signo Aries te impida ver la realidad. Todo puede suceder, sorpresas muy agradables y otras no tanto. Por ejemplo, podrían dejarte esperando o incumplir una promesa. No te inquietes. Antes de responder de forma impulsiva reflexiona.



publicidad

Amor

Tu capacidad de comunicación es el factor que te ayudará a salir bien de cualquier situación embarazosa que surja. Algunos arianos o arianas estarán viviendo algo diferente en su vida afectiva. De ser así enfrenta tu nueva realidad sentimental con un tono fresco y verás como algo que te parecía negativo se convierte en un acontecimiento positivo dentro de tu vida amorosa y redunda en alegría para ti, y para los demás.

Salud

Estás entrando en un ciclo positivo en el que tu voluntad se refuerza mucho, cualidad esta indispensable para poder sacar adelante los planes de salud que te hayas propuesto tales como lograr tu peso ideal, dejar de fumar, o iniciar algún proyecto nuevo.

Trabajo

Con el efluvio positivo que estás recibiendo con la lluvia de estrellas que aún está ocurriendo se superan las inseguridades laborales. Si has estado sin trabajo recientemente o por algunos meses verás como ahora se abre un ciclo positivo y podrás contar con un empleo estable.

Dinero y fortuna

Antes de comprometerte en cierto negocio que te están proponiendo gentes que son muy exageradas, prometen mucho, pero cumplen poco averigua bien sus credenciales y no arriesgues dinero sin estar seguro, podría haber trampas ocultas o letra menuda engañosa. Lee cuidadosamente todo lo que te pongan frente a ti para ser firmado o analizado.



