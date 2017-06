Aracely Arámbula minimiza la supuesta amenaza de muerte a su amiga Manola Díez

A principios de esta semana, Manola Díez hizo uso de sus redes sociales para denunciar que Aracely Arámbula la había amenazado de muerte luego de publicar una fotografía en donde aparecen los hijos de ambas durante un torneo de basquetbol. Ahora, la expareja del cantante Luis Miguel responde a las acusaciones de la actriz, con quien tuvo una amistad durante más de 20 años.

En entrevista para un programa de radio en México, Arámbula aseguró que no tiene interés en mantenerse en ese tipo de polémicas que lo único que buscan es perjudicar su imagen y prefiere concentrarse en sus múltiples proyectos laborales.



publicidad

"Las cosas se han hecho mucho más grandes de lo que de verdad sucedió y a mí me parece que es de muy mal gusto. No voy a hablar del tema porque no me parece que sea algo importante, prefiero concentrarme en las cosas que tengan que ver con mi carrera", dijo a los micrófonos de 'Todo para la mujer'.



Aracely Arámbula y Manola Díez, las mejores amigas y ahora rivales Manola Díez y Aracely Arámbula se conocieron en 1993, cuando ambas estudiaron en el CEA (Centro de Educación Artistica de Televisa). Foto: Twitter / @diezmanola | Univision 0 Compartir Manola venía de Monterrey y Aracely de Chihuahua, México. Manola puso este mensaje cuando publicó la foto: "Día internacional del actor! Felicidades a todos mis compañeros! Foto: Twitter / @diezmanola | Univision 0 Compartir Pronto se hicieron amigas y Manola le ofreció compartir departamento en la Ciudad de México mientras estudiaban. Foto: Twitter / @diezmanola | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hicieron un grupo sólido de amistades, ellas procuraban compartir todos los momentos importantes. Foto: Twitter / @diezmanola | Univision 0 Compartir Eran apodadas 'Las güeras' en su grupo de amigos, esta foto la posteó una fan que escribió: "Hace 12 meses de esta foto". Foto: Twitter/@diezmanola | Univision 0 Compartir Con el productor Rubén Lara, la mamá de Aracely y la primera actriz María Víctoria, aquí según el mensaje es foto del cumpleaños de 'La Chule'. Foto: Twitter / @diezmanola | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Juntas en el estreno de la obra 'Perfume de Gardenia'. Desde hace unos años Manola se dedicó más a la familia debido a que su hijo sufrió un accidente en el ojo y Aracely se volvió un poco más cuidadosa en sus salidas debido a los paparazzis. Foto: Twitter / @diezmanola | Univision 0 Compartir El año pasado Manola publicó este collage del pequeño Daniel, hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel felicitándolo por su cumpleaños. Ahora, por postear otra foto de él se acabó la amistad de las actrices. Foto: Twitter / @diezmanola | Univision 0 Compartir La foto de la discordia la posteó Manola Díez, donde vestido de azul se distingue Daniel, hijo de Luis Miguel y Aracely. De rojo y gafas el hijo de Manola, quienes además ganaron el partido. Según Díez, la foto provocó las amenzas de Arámbula. Foto: Facebook / Manola Diez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta foto demuestra el cariño que se tenían, Manola escribió el 15 de febrero de 2015: "Love you! Foto: Twitter / @diezmanola | Univision 0 Compartir

Aunque lo que destaca es el rompimiento de relaciones entre ambas actrices, una revista de circulación nacional dio a conocer hace un par de días que esta no es la primera vez que la chihuahuense tiene conflictos con sus amistades, pues se asegura que no permite que nadie suba fotografías de sus hijos sin su autorización. (Mezcalent)

Mira también: