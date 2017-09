Andrea Legarreta acongojada por un familiar que sufre en el hospital

Este CAMPEÓN es nuestro AMADO #MateoDíazMartínez es uno de los más grandes orgullos de nuestra familia!! Bueno!! Noble!! Dulce!! Alegre!! Goza de la vida en todos sentidos!! Nuestro Mateo tiene sólo 7 años y lleva varias semanas luchando por su salud... Tenemos la CERTEZA que esto será sólo una prueba de la que saldrá adelante! Una carrera, en la que resultará vencedor!! Tiene la mejor madre que le pudo tocar... Mi Vale, que más que mi prima hermana, es la hermana que siempre soñé tener y ha aguantado como las grandes guerreras!! FUERTE, PACIENTE, con FE y CERTEZA que saldrán adelante de esta... Un papá que al igual que Mateo es un Campeón, lleno de nobleza, apoyo y amor a su familia @homerodiaz87 y su hermanito que a pesar de que esto cambió su vida también por no estar con su hermano y no ver el tiempo que quisiera a sus papás, siempre tiene la mejor actitud y una sonrisa que acaricia el alma... Los abuelos más amorosos, tíos, primos, amigos... TODOS pidiendo y deseando su pronta recuperación... Sé que en el mundo hay muchas situaciones duras y personas pasándola mal... Pero si en tus oraciones incluyes a nuestro Mateo te lo voy a agradecer con toda mi alma... Tu fe y petición sumada a la nuestra tomara más fuerza!! La unión hace la fuerza!! Gracias por leerme... 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💖💖💖💖💖🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 #FuerzaMateo #TeAmamosCampeón #DiosContigo #VamosMateoAGanar #DaleGas #MuchaSaludYBendiciones @valentina10977 @homerodiaz87 #NoEstánSolos 🙌🏻🙏🏻❤️

