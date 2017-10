Ana Patricia ajusta cuentas con Jomari fuera de cámaras

Jomari admite que es “visceral” pero no tiene nada contra Ana Patricia

Jomari admite que es “visceral” pero no tiene nada contra Ana Patricia Univision

En un 'Live' en su cuenta de Instagram, Ana Patricia se sentó junto a Jomari Goyso y Francisca Lachapel para hablar de lo sucedido en el show Despierta América la mañana del 16 de octubre de 2017, donde el presentador de MQB Extra se levantó y se fue del show, furioso.

"Yo a ti te quiero mucho, igual que a mi madre y peleo con mi madre", le dijo Jomari a Ana Patricia. El presentador explicó que se molestó porque no está "acostumbrado a hablar y pelear con alguien [...] lo que no entiendo es cuando alguien me quiere cortar".



En su defensa, Ana Patricia le dijo a Jomari que él debía entender que Despierta América se trata de "un programa en vivo, son cuatro horas, somos como cien personas", y le pidió apoyo a Francisca: "Francisca, tú y yo estamos acostumbradas a veces a que no hablamos, pero a lo mejor tú no [–refiriéndose a Jomari–], pero no es que te estén faltando al respeto".

Francisca Lachapel bromeó y dijo sobre Jomari: "yo creo que él está sensible, creo que hay algo más detrás, tú llegaste enojado, desde tu primer comentario fue controversial", a lo que Jomari, ya en un tono más relajado, dijo "nono, no busquen algo más porque no hay nada más, yo estoy feliz de la vida".



En los comentarios del 'Live', algunas personas le decían a Ana Patricia que se portó muy grosera: "No me porté muy grosera, es que así nos portamos él y yo, pero no es que sea grosera", aclaró la presentadora y complementó al decir que "yo creo que es un malentemdido, la gente cree que peleamos, pero en televisión las cosas se engrandecen las cosas y no es así, eso es televisión".