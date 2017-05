Alejandro Fernández niega que sea alcohólico

Alejandro Fernández subraya que no tiene problema alguno con la bebida, después del surgimiento de un nuevo video viral en donde se le ve al parecer a punto de vomitar en pleno concierto.

Entrevistado por el diario mexicano Reforma, el intérprete asegura que no es ningún alcohólico pero aún así, no le importa lo que piense la gente.

" Me vale 17 toneladas de pepino lo que se diga", le dijo al periódico.

De cualquier manera, explicó qué fue lo que pasó esa noche, cuando abandonó el escenario de Puebla tras estar supuestamente pasado de copas.

"Estaba tomando coñac, pero sacaron otro trago de color rosa y me lo tomé pensando que era algo dulce", relató. "Se me revolvieron hasta las ideas porque la verdad fue muy grande el trago que le di. No lo soporté porque no esperaba que fuera tequila".



Alejandro siguió a la defensiva, reiterando que "me voy a fiestas y claro que me gusta pasarla bien con mis amigos. Se trata más bien de gente mal intencionada que te toma una foto sin avisarte y no se vale. Se ve la mala leche de la gente que te quiere hacer daño".

En los últimos meses han circulado imágenes de Fernández en aparente estado de ebriedad durante una fiesta en Las Vegas.

El cantante insistió que no fue su intención hablar mal de la marca de tequila rosa que le dieron, Pasión, ofreciendo disculpas por "el desmadre que se hizo". "Pero es la verdad, nunca había visto un tequila rosa ni me imaginé que era tequila. Quiero que quede claro que no estoy hablando mal de la calidad del tequila", añadió.



Finalmente, el famoso repitió ante el medio que ante todo este nuevo escándalo, "sobra gente que te quiere molestar y hacer daño".

