Alejandra Espinoza debuta en Hollywood con 'Dos caminos'

"Desde que tengo memoria, siempre quise actuar", suelta Alejandra Espinoza en entrevista para Despierta América, desde Los Ángeles, California, donde el pasado lunes asistió al estreno de la cinta 'Dos caminos', que marca su debut en la pantalla gigante.

La también conductora de la competencia 'La Reina de la Canción', se emociona al ver su nombre y rostro en el afiche de promoción de la película, en la cual interpreta a Miguelina, una madre de familia que intenta educar a sus gemelos, Mickey y Danny, para que el día que ella o su esposo falten, ellos puedan tomar decisiones correctas.

Espinoza reconoce que su participación es corta, "pero fuerte en el desenvolvimiento de la película". Su personaje, describe, "es la que trata, como toda madre, de llevar a sus hijos por el camino del bien, de enseñarles las mejores cosas, de trabajar duro por sus hijos, por su familia, para que todo esté de la mejor forma posible".



Se trata de una mujer "de creencias cristianas muy fuertes", recalca. Sus enseñanzas finalmente son las que marcarán la diferencia en la vida de sus hijos, pues en 'Dos caminos' una tragedia sacudirá sus vidas y los expondrá a un mundo de peligros y tentaciones insospechadas. El filme tiene una duración de 89 minutos y es dirigido por Luis Enrique Rodríguez.

Alejandra Espinoza destaca que fue en Puerto Rico, durante el bautismo de su hijo Matteo, que recibió el primer acercamiento para integrarse al elenco del filme.

"Cuando voy a Puerto Rico, me consideran casi que puertorriqueña. Me han parado en la calle y me dicen 'orgullo boricua' y yo me dejo querer y no los corrijo porque así me siento. Soy mexicana, bien mexicana, pero mi esposo es puertorriqueño, Matteo, mi hijo, es mitad puertorriqueño y pues estoy contenta de que haya sido allá mi primer camino a la actuación (en la pantalla gigante)".



