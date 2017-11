Alejandra Ávalos: "Ofrecían hasta 50,000 dólares por acompañar clientes o ejecutivos de Televisa"

Era un secreto a voces, una leyenda urbana. Nadie se atrevía a decir qué era lo que pasaba realmente, hasta que Kate del Castillo en su documental 'Cuando conocí a El Chapo’, afirmó que al inicio de su carrera en Televisa le habían ofrecido asistir a una cena con publicistas, quienes eran los encargados de meter dinero a la empresa.

“A mí me ofrecieron ir a entretener a unos hombres que yo no conocía. Y me pareció de lo más bajo, literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas. Nunca lo acepté", esa fue la frase con la cual la actriz destapó el tema.



A raíz de estas polémicas declaraciones Alejandra Avalos aseguró al programa de televisión ‘Sale el sol’ que, en efecto, existe ese famoso 'catálogo’, y que a ella dos veces la invitaron a participar: "A mí me hablaron, una representante, y me dijo que si quería participar porque había un catálogo de Televisa; muy amablemente le dije que no, porque yo no me manejaba en esos estándares sexuales o de favores sexuales".

Al preguntarle sobre cuánto dinero ofrecían, comentó: "Ella me hablaba de cifras muy altas, hasta de 50,000 dólares por noche cuando uno acompañaba a algún ejecutivo o cliente de la empresa. La verdad yo no me manejo así, respeto mucho a las personas que lo hacen. La primera vez que me lo ofrecieron fue hace 25 o 30 años. Después hace 5 años me lo volvieron a ofrecer pero no accedí, sé que hay personas que me han solicitado, pero yo no juego así".



La actriz y cantante comentó dijo que no daría nombres de involucrados, pues varias de las compañeras que accedieron a este trato, continúan laborando en la empresa: "El chiste era que te tenías que colocar en las cenas y eventos con los ejecutivos y los comerciantes; como decía, se hablaba hasta de pasar la noche con ellos, con tal de que los empresarios inviertan en la empresa, era como un trato VIP. No sé cómo se llame ahora, pero aparte de ser una dama de compañía, era pasar una noche con ellos, obviamente teniendo relaciones sexuales".