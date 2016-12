Alec Baldwin bromea con cantar en la inauguración presidencial de Donald Trump

El presidente electo recurrió de nueva cuenta a las redes sociales para expresar su molestia frente a la negativa de varios artistas para presentarse durante la inauguración presidencial el próximo 20 de enero.

"Todas esas llamadas celebridades quieren boletos para la inauguración, pero miren lo que hicieron por Hillary, NADA. Yo quiero a la GENTE." espetó el futuro mandatario en su cuenta.



The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!