Alcalde que robó compite con los XV de Rubí; no ofrece una chiva, pero sí a Julión Alvarez

EL ALCALDE QUE "ROBA POQUITO", "PIDE FIADO" Y LEVANTA FALDA A JOVEN, TAMBIEN ES BUFON DE FIESTA-. No, no es nota de espectaculo,Otra vez el ridículo alcalde del municipio de San Blas, en Nayarit, conocido como “Layin” quien responde al nombre de Hilario Ramírez Villanueva, tristemente vuelve a ser el centro de la atención, después de que se divulgó un video en internet en donde se encuentra bailando arriba de una mesa, en un negocio de acaponeta. En el vídeo se puede apreciar cómo el grotesco alcalde se encuentra bailando sobre una mesa alrededor de un minuto. Al son de la música de banda misma que era interpretada en el lugar, se puede apreciar como Ramírez danza y le pide a sus espectadores aplausos y ovaciones. Siguiendo el ritmo, y en el calor de la celebración en el vaivén de los bailes de layin, 2 sujetos se encargan de sostener la mesa. En este último tiempo el comportamiento del absurdo alcalde, ha generado mucha molestia en instituciones como la CNDH, que cabe decir REPROBÓ el alzamiento de falda de "Rosita" como así la llama él, misma que realizó el edil arriba de un escenario en donde se encargaba de celebrar su cumpleaños. En esta escenita el polemico Layin, tambien regalo dinero a los asistentes, y se preve un concurso de baile eb San Blas donde Layin regalara 4 vehiculos nuevos. #NarcoGuerraMX #News #Noticias #OtraVez #Layin #Acaponeta #SanBlas #Nayarit #Alcalde #Presidente #Municipal #HilarioRamirezVillanueva #HilarioRamirez #ReallyNigga #Bufon #Fiesta #NarcoGobierno #NacoGobierno #LayinShows #YaBasta #YaMecanse #Corridos #NarcoCorridos #jaja #Mexico #Politica #Politicos #Tamborazo #SIGUENOS

A video posted by 🆖Narco Guerra MX 🆖 (@narcoguerra_mx) on Apr 1, 2015 at 7:38pm PDT