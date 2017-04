Aislinn Derbez responde a quienes critican su nariz

Harta de los seguidores que le dicen que debería operarse la nariz, Aislinn Derbez respondió a las críticas con un video en vivo a través de Instagram esta semana.

La actriz e hija de Eugenio Derbez se encontraba con su maquillista cuando le preguntó sarcásticamente, "Oye, ya que enverdeces los ojos con maquillaje, ¿no me podrás rebajar la nariz un poco también? Para que no se vea tan grande".

Luego continuó, "No me voy a operar la nariz, ¡no insistan! Todos esos paleros que me dicen, 'Ay opérate la nariz, te verías mejor'. Les digo: 'No, fíjense que no me la voy a operar, no insistan'", dijo Aislinn, según reportó Televisa Espectáculos.

La hermana mayor de la tierna Aitana Derbez no es la única celebridad que ha respondido directamente a las críticas de algunos fans. Mira cómo le contestó Chiquis Rivera a un seguidor que la llamó "gorda y naca" aquí:



Contrario a Aislinn, algunas famosas se han convertido en adictas al bisturí a lo largo de sus carreras. Mira las transformaciones de algunas de las celebridades causadas por las cirugías plásticas por acá:



