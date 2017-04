Advertencias contra la serie de Selena Gomez que muestra el suicidio de una adolescente

La serie '13 Reasons Why', que la actriz y cantante Selena Gomez produjo con la intención de impactar de una forma positiva a la juventud del mundo, según expresó, ha recibido en los pasados días el repudio público de algunas personalidades y también de líderes de centros escolares en Estados Unidos.

Este lunes, la cadena WCVB de New Hampshire informó que algunas escuelas en este estado han estado enviando correos electrónicos a los padres de los estudiantes, alertándoles sobre las temáticas que se presentan en la serie, que incluyen suicidio, abuso sexual y acoso. Envían también a los padres algunos enlaces y números de organizaciones que pueden ayudarlos en caso de que alguno de sus hijos enfrente una crisis de salud mental o sufra depresión.



Antes, la escuela privada Stephen Gaynor , en Nueva York, tomó la misma acción, algo que también compartió y aún mantiene en su página el distrito escolar de South Orange, en el mismo estado.

'13 Reasons Why', que debutó en el servicio Netflix el 31 de marzo, cuenta la historia de la joven estudiante Hannah Baker, quien toma la decisión de quitarse la vida tras enfrentar desde acoso hasta una violación sexual en la escuela superior, donde los encargados de ofrecerle ayuda también le fallaron. Baker deja grabadas varias cintas en las cuales narra su historia y revela qué le hizo cada uno de sus compañeros. La semana pasada era la serie con más tuits, generando 11 millones a menos de un mes de su estreno.

Precisamente en Twitter, la actriz Shannon Purcer, que forma parte del elenco de otra serie de Netflix, 'Stranger Things', se sumó a quienes advierten sobre los posibles efectos negativos de '13 Reasons Why' y pidió que quienes tuvieran pensamientos suicidas, se auto lastimaran o fueran víctimas de un asalto sexual, no vean la serie. "Tiene algunas escenas muy explícitas, que fácilmente pudieran evocar memorias y sentimientos dolorosos. Por favor, protéjanse", publicó.



I would advise against watching 13 Reasons Why if you currently struggle with suicidal thoughts or self harm/have undergone sexual assault.