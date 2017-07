Acusan a Rubí y a sus papás de permitir que su "abuela muera de hambre" y ellos responden

Justo ahora que Rubí, la quinceañera más famosa de México se encuentra promocionando el video de su nuevo tema 'No quiero nada', con el que debutó en el reggaetón, mismo que ya tiene un video en youtube que ha alcanzado más de 100,000 reproducciones, el periódico mexicano Excélsior publicó una nota donde aseguran que su abuela Demetria García Puente de 97 años vive en el abandono: "Rubí le da al reggaetón mientras su abuela muere de hambre". Univision Entretenimiento entrevistó en exclusiva al padre de Rubí, Crescencio Ibarra García quien desmiente la información.



"Lastima que digan esas cosas. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero me parece injusto porque no saben cómo son las cosas. Mi papá es agricultor y vive en La Joya, cuando íbamos a la milpa con él a trabajar nos platicaba que mi abuela Demetria se fue a Matehuala, porque ella no lo quiso y lo hizo de menos, la prueba es que lo dejaron solo en el rancho (en La Joya). Felipe Ibarra García que es quien la cuida, no le gusta trabajar, desde que tengo uso de razón siempre andaba pidiendo dinero, se hace la víctima, es mi tío pero con la pena, es un flojonazo".



El papá de Rubí desmiente que no ayuden a su abuela: "Cuando mi abuela podía caminar iba al rancho a casa de una tía y ahí se quedaba, jamás visitaba a mi papá, la tía pasaba a casa de todos mis hermanos a pedir que le mandáramos algo a la abuela, todos apoyaban, ya fuera con dinero o con lo que pudiéramos darle, costales de frijol o maíz. No quiero ser hipócrita y a mi abuela no la odio, pero tampoco la quiero, que diga: 'mi abuelita', la estimo. Cuando ya no podía caminar mandaba a Felipe y hacían lo mismo, pedir algo. Siempre los apoyamos".



La información publicada dicen que se trata de la abuela de Rubí, cuando es la bisabuela la que sale en la foto: "No entiendo por qué ponen que no los ayudamos, allá en Matehuala tiene muchos nietos y son varios hijos, a los que quiere mucho, porque a mi papá no lo quiere. Yo lo que le daba es porque quiero mucho a mi papá y doy mi vida por él".



Rubí no conoce a su bisabuela porque ella no había nacido cuando se mudó a Matehuala, México: "Rubí no había nacido cuando mi abuela dejó el rancho y no la conoce".



En la información difundida, también dicen que tanto Demetria García Puente como Felipe Ibarra García no fueron a la fiesta de XV años de Rubí porque se avergonzaban de ellos, Crescencio Ibarra también lo aclara: "Ellos son de otra religión, para ellos somos el diablo, cómo iba a invitar a mi abuela y a mis tíos a la pachanga. Al final de cuentas cada quien estamos donde merecemos estar".