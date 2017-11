Acusan a Charlie Sheen de haber abusado de un actor menor en los 80 y él lo niega

Charlie Sheen, que se distingue por ser uno de los actores más polémicos y escandalosos de Hollywood, emitió un comunicado en el cual niega enfáticamente haber violado o abusado sexualmente de Corey Haim, quien en los años 80 era uno de los actores juveniles más en demanda y que falleció tras una larga lucha contra la drogodependencia, cuando este tenía apenas 13 años en el set de una película, hace más de 30 años.

En aquel entonces -1985-, Sheen tenía 19 años de edad y era uno de los protagonistas del film 'Lucas', junto con el pequeño Haim, Winona Ryder y Courtney Thorne-Smith ('Melrose Place') momento en el que habría ocurrido la seducción.



"Haim me dijo que tuvo sexo con Sheen cuando filmaron 'Lucas'", dijo Dominick Brascia, amigo del desaparecido actor el miércoles pasado, cuando estalló el escándalo. El actor murió en 2010, con 39 años de edad, y nunca había hecho completamente público el suceso, si bien él y Corey Feldman ('Stand by me') aludieron a esta experiencia en 2008 como parte de un reality show para la cadena VH1.

En un comunicado aparecido en la edición digital de la revista People, un vocero de Sheen negó la denuncia del ostensible estupro. "[Charlie] Niega absolutamente la acusación", indicó el portavoz, al ser consultado sobre la noticia. En la revelación hecha por Brascia, este contó que ambos tuvieron sexo consensuado mientras fumaban marihuana durante el rodaje de la cinta en locaciones de Highland Park, Illinois, en el verano de 1985.



"Él [Haim] me contó que fumaron hierba y tuvieron sexo. Haim me explicó que después de que pasó eso, Sheen se volvió muy distante y lo rechazó. Cuando Corey quiso repetir, Charlie ya no quiso". La historia contada por Brascia impactó en Hollywood y obligó a que el protagonista de 'Two and a Half Men', por medio de un representante saliera a explicar brevemente el asunto.



La acusación contra Sheen termina por iluminar la hecha años atrás, en 2013, por Corey Feldman, el más íntimo amigo de Haim, que compartió cartel con él en varios filmes, siendo el más exitoso 'The Lost Boys' (1987) en la cual se hicieron muy amigos.

En su biografía, titulada 'Coreyography', Feldman dice que Haim le reveló que había sido seducido por un actor mayor durante el rodaje de una película, aunque no dio más detalles. En más de una ocasión, Feldman -que también tuvo un vínculo amistoso con Michael Jackson a fines de los 80 y fue cuestionado cuando éste enfrentó cargos por abuso sexual a menores- ha hecho referencia a que ambos, y otros actores y actrices que en esa época eran menores, fueron manipulados y abusados sexualmente por estrellas y productores que todavía están vigentes en la industria.



