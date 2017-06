Acuario – Viernes 9 de junio 2017: ¡Un insólito regalo!

¡Hoy es plenilunio, la Luna de fresa! Este tránsito planetario es positivo en el aspecto económico y te ayuda a descifrar incógnitas relacionadas con tu trabajo o vida social. Estás en control de tu destino, fuerte para vencer obstáculos y empezar un camino diferente. No obstante, debes ser cauteloso a la hora de iniciar algo nuevo, laboral o sentimental pues tu intuición está algo nublada por la influencia de Venus y lo que es simplemente amistad podrías confundirlo con amor.

Amor

Hoy viernes la Luna está en el signo de Sagitario, es el plenilunio, la llamada “Luna de fresa” y Júpiter termina su tránsito retrógrado. Ahora solamente están retrógrados el planetoide Plutón y el planeta Saturno. Tu forma algo agresiva de actuar en la vida tal vez choque con la seriedad de tu pareja y cause conflictos sentimentales pues ambos quizás no estén vibrando en la misma onda. No exageres las cosas que hagas y todo fluirá sin complicaciones.



Salud

Deberás luchar con una tendencia a la lasitud y la pereza. Pon en marcha tus baterías internas y no interrumpas tus ejercicios ni descuides las metas que te has impuesto a ti mismo. Si fortaleces tu voluntad lograrás todos tus objetivos.

Trabajo

Aparecen algunas dilaciones y demoras en el cumplimiento de tu trabajo antes de las horas del mediodía. Según transcurra el tiempo todo irá desenvolviéndose de manera adecuada y el resultado final será satisfactorio. No te dejes desalentar.

Dinero y fortuna

Uno de tus problemas para hacer más dinero es que tienes magníficas ideas, pero las dejas en tu mente. Debes ejecutarlas y te darán frutos. Ahora no es momento de hablar sino de trabajar concentrándote en una nueva tarea muy productiva.



