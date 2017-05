Acuario– Viernes 5 de mayo 2017: Hay una onda de atracción en tu medio social

No te impacientes, el amor está llegando y ¡de qué manera!

Sigue tu sentido común. Este será un viernes diferente en tu realidad afectiva. Tus temores sobre la renovación de un contrato quedan en el pasado y logras superar exitosamente tus crisis emocionales y tus inseguridades sentimentales, acuariano. Ahora se abre un ciclo de reconocimientos y podrás contar con un empleo estable y productivo. Te contemplas a ti mismo como el centro del mundo y te sientes dueño de tus emociones y tu futuro. Tu entusiasmo es contagioso y si le quitas ese toque de celos y sentimientos posesivos lograrás hacer muy feliz a tu pareja y a todos los que se pongan en contacto contigo durante estos primeros días de mayo.

Amor



Hoy viernes la Luna está en Virgo y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No te esfuerces demasiado por lograr tus objetivos amorosos porque lo que está para ti llegará cuando menos lo estés esperando. Hay un regreso a tu lado de alguien que se marchó muy enojado y decepcionado hace algún tiempo.

Salud

Si te sientes animado o impulsado por otros a realizar algún acto osado o algo que podría poner en peligro tu vida no debes intentarlo en este día. Hay quienes tratan de empujarte para que hagas lo que no conviene a tu salud, no te dejes manipular, acuariano.

Trabajo

Utiliza tu mente inquisitiva de manera creativa, no coaccionando a los demás. Si tienes una intuición, guárdala para ti y aplícala en tu empleo, pero no la comentes con otros compañeros de trabajo porque los resultados serían contraproducentes.

Dinero y fortuna

Espera un giro positivo en tus asuntos de dinero ya que desde hoy se ha abierto una ventana positiva en tu vida económica. Empieza un ciclo formidable de crecimiento financiero y para ti representará una etapa de ganancias y ascensos.



