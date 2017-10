Acuario – Viernes 20 de octubre 2017: Te llega esa buena noticia

Noticiero astrológico: La Luna se mueve al signo Escorpión y aún está bajo los efectos del novilunio de ayer. No sigas tus primeras impresiones y respira hondo antes de cometer cualquier tontería. Felizmente tendrás muchos motivos para ser feliz este día así que no los vayas a estropear con una discusión insulsa que solamente hará más daño que bien. Alguien llega de lejos repentinamente y cambia tu vida trastornando toda tu rutina y la de tu casa. No te agobies y tómalo todo con calma para que saques lo mejor de esa circunstancia. El amor te espera, si estás solo o sola, en una cita o encuentro que te van a proponer.



Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Escorpión y los planetas Urano, que es tu regente, y Neptuno siguen retrógrados. En cuestiones del corazón no hay nada definitivo escrito y cuando todo parece estar marchando de una forma surgen cambios que te colocan en otro camino. Adáptate a las nuevas condiciones que van surgiendo y disfruta tu presente.

Salud

No hagas nada que atente contra tu salud y no actúes de manera irresponsable si tienes que someterte a un régimen médico estricto porque la mayoría de las veces los problemas los causas tú mismo al no hacer las cosas como debes hacerlas.

Trabajo

Hoy estás en un tono sumamente sensible, así que aplica ese conocimiento de tu Ser interno en la percepción de tu realidad laboral y no te asocies con personas chismosas y provocadoras que te causan pérdidas de tiempo y de energía laboral.

Dinero y fortuna

Para sacar adelante tus negocios deberás ser valiente, enfrentar tus propios errores y no culpar a los demás por lo que únicamente es tu culpa. De esa manera aprenderás de tus desaciertos y al invertir tu dinero lo harás con más certeza. Afortunadamente estás muy claro en todo y podrás hacer buenos negocios.

