Acuario – Viernes 2 de junio 2017: Intensas experiencias íntimas

Todas las cosas que suceden tienen una causa y si las analizas verás que aprendes algo positivo de ellas. No te desalientes por algo que no cuaja como deseas porque el tiempo es tu aliado en estos momentos, en el amor y la fortuna. Si se tarda una respuesta sentimental o una solución laboral o económica alégrate porque es señal que en estos momentos no estaba para ti, ni te convenía en lo absoluto. Muchas veces una negativa, una demora y hasta un desplante es lo mejor que podía pasarte para evitar males mayores, acuariano.

Amor

La Luna se está moviendo al signo de Libra, y los planetas Júpiter y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. Es un día de intensas experiencias en cuestiones sentimentales. Distingues entre lo que puedes hacer realmente y lo que deseas hacer. De esa actitud dependerá el éxito que tengas en tu relación actual y en un amor que surge.



Salud

Reflexiona y toma medidas para cuidarte pues durante esta temporada se complica todo. Si eres de quienes no hace ejercicios alegando inclemencias del tiempo compra una bicicleta estacionaria o algún tipo de equipo deportivo para usar en casa, y así no tendrás excusas.

Trabajo

Estás a punto de terminar una semana laboral de manera intensa y lo más probable es que encuentres mucho trabajo atrasado esperando por ti. Llénate de paciencia y ve haciendo cada cosa a su tiempo para no agobiarte en este próximo fin de semana que tienes frente a ti.

Dinero y fortuna

Guarda una parte de tu dinero ahorrado y no lo inviertas todo en un negocio nuevo, pues dentro de pocos días te hará falta para realizar una buena compra en la que se originarán ganancias y posibilidades de un buen desarrollo económico futuro.



