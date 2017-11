Acuario – Viernes 17 de noviembre 2017: Lo que parecía muy sencillo podría complicarse

Noticiero astrológico: La Luna está en Escorpión en vísperas del novilunio y hay lluvia de estrellas. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Con el tránsito lunar de hoy todo se ve desde una óptica diferente. Ha llegado un momento muy importante en tu vida afectiva y debes tomar una gran decisión, tal vez antes que termine el año actual en unas semanas. Aprovecha la influencia astral existente en tu horóscopo acuariano que indica el comienzo de una nueva etapa para ti. Te envuelve un sentimiento de estabilidad en tu vida laboral y a partir de hoy tus actividades tienden a ser muy productivas debido en gran parte al entusiasmo que pones en tu trabajo. Continúa con esa tendencia y triunfarás en los negocios.



Amor

No te dejes arrastrar a discusiones sin sentido que estropean tu felicidad. La vida en pareja no es para pelear sino para disfrutarla y si te sientes tentado a decir algo improcedente mejor te callas, y no te arrepentirás de no haber dicho una palabra imprudente en un mal momento.

Salud

Si tu problema es el insomnio y para vencerlo lo indicado es un baño caliente en tu tina esta noche. Relájate, aleja de tu mente las preocupaciones cotidianas y toma algún té descafeinado de manzanilla o flores de tilo antes de ir a la cama. No dependas únicamente de pastillas, trata de hacer algo natural.

Trabajo

Es probable que ocurran algunos cambios en el lugar donde trabajas. Si te asignan una tarea que no te agrada trata de hacerla lo mejor posible y deja las aclaraciones para cuando esté terminada, verás que es mejor así y te ahorras pérdida de tiempo y energía.

Dinero y fortuna

La dinámica cósmica que te envuelve indica que pronto podrías recibir un dinero en un juego, lotería o rifa. También estás en alza en relación a las soluciones legales en las cuales hay envuelto un atraso económico. Se avecina un toque próspero en tu horóscopo acuariano.

