Acuario – Viernes 12 de mayo 2017: Mucho cuidado con las indiscreciones

Medita en las consecuencias de tus acciones y no reacciones únicamente por el momento ni por lo que escuches, toma en consideración otros factores y verás como resuelves un problema amoroso o laboral de forma muy feliz. Aplica siempre tu empatía, y por supuesto, lo que siempre te he insistido el conocido “beneficio de la duda” pues en esta etapa, más que en otras, lo vas a necesitar para no saltar inmediatamente a conclusiones erróneas, acuariano.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Sagitario y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Antes de terminar una relación apoyándote en una acción emocional analiza bien lo que vas a hacer y no te apresures porque podrías errar y luego, aunque se enmiende el error, las cosas ya no serían iguales.



publicidad

Salud

No permitas a las interrupciones apartarte de tus planes de salud puesto que si los sigues de la manera adecuada lograrás muchos beneficios en general.

Trabajo

Los empleos adicionales que surjan ahora tienden a ser temporales más bien efímeros y pasajeros, nada definitivo, pero al mismo tiempo debes aprovecharlos porque te darán un ingreso necesario en esta etapa.

Dinero y fortuna

Estás muy inspirado para enfrentar las situaciones nuevas que estás viviendo. Tu dinero crece, y de manera constante. Sigue ese camino y lograrás el éxito que tanto mereces, acuariano.



Entérate cuáles son los ciclos favorables del amor según tu signo