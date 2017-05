Acuario – Sábado 6 de mayo 2017: Lograrás algo muy positivo y hermoso

Este es un fin de semana muy interesante para ti, acuariano. La posición de la Luna es altamente positiva para ayudarte a resolver asuntos familiares y tomar buenas determinaciones relacionadas con tu economía y tu trabajo. No obstante, espera un poco antes de firmar papeles legales pues podrían presentarse mejores oportunidades y lograr algo mucho más positivo en tus asuntos con alguien que ahora se acerca a tu vida. Lo que menos pensaba sucede en el plano sentimental. El regreso de alguien ausente hace tiempo, noticias de un amor del pasado y algo que sacude tu vida íntima. Tómalo todo como un regalo más.

Amor

La Luna está en Libra, los planetas Júpiter, Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. La inestabilidad emocional causa estragos si dices inmediatamente lo que se te ocurre y no lo procesas ni maduras convenientemente. Tal vez te encuentres en medio de una situación amorosa delicada y no sepas qué hacer. No te apresures.



Salud

Tu salud depende mucho de la manera en que vives tu día. Hoy debes hacerte planes concretos para eliminar todo aquello que consideras un estorbo para tu mejoramiento físico. Es tiempo de seguir una rutina diaria en un gimnasio.

Trabajo

Si te encuentras con una situación inesperada en tu trabajo no te desesperes ni tomes decisiones inoportunas. Lo que parece una desgracia es solamente un malentendido que tendrá solución y no te afectará si no la complicas tú mismo.

Dinero y fortuna

Debes estar preparado para un encuentro con alguien cuyas ideas difieren de las tuyas. Emplea tu inteligencia y conocimiento de la vida para no buscarte de enemigo a quien puede tener en sus manos la llave del dinero en tu futuro.



