Acuario – Sábado 25 de noviembre 2017: Confía en tus intuiciones

Noticiero astrológico. La Luna está hoy en tránsito por tu signo, Acuario, acercándose a la fase cuarto creciente. El único planeta que aún sigue retrógrado es tu regente, Urano, en Aries. Lo importante y significativo es que no te desvíes de tus metas ni te dejes influir por gentes que no saben lo que quieren de la vida y te complican con sus impertinencias y temores. Mantén tu mirada fija en lo que deseas conseguir. Vas a estar ocupado comprando y vendiendo cosas, moviendo dinero y planeando viajes. Hay suerte en concursos, loterías y rifas. Estás en un tono de prosperidad y amor. Si piensas viajar o realizar un gran proyecto toma medidas para que no se te compliquen las cosas y dispongas de más tiempo para prepararte mejor.



Amor

Con la Luna en tu signo estás muy claro, acuariano. No decaigas en tus esfuerzos si esa persona te interesa. Sigue insistiendo aunque creas que estás perdiendo el tiempo, pues en realidad, no es así y pronto lo comprobarás.

Salud

La Luna acuariana contribuye a que recibas una dosis de voluntad que será muy efectiva. Si decides dejar de fumar, beber o terminar un hábito nocivo de salud. Lo que te propongas, será exitoso.

Trabajo

No dejes que las preocupaciones te impidan pasar un buen rato junto a los tuyos. Tampoco arrastres los problemas del trabajo a tu familia y disfruta tu descanso particularmente este sábado, no tiene caso preocuparse por lo que no se puede resolver.

Dinero y fortuna

Anota tus corazonadas para que no se te olviden ya que estás en un tono perceptivo donde todo puede suceder, desde un toque en el azar hasta una invitación social que te colocará en el camino del dinero y la prosperidad. Sigue esas intuiciones acuarianas que te conducirán al éxito.



