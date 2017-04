Acuario - Sábado 22 de abril 2017: Una rectificación de errores

Con el efluvio de la Luna en tránsito todo puede suceder. Hay un amor - o una aventura- del pasado dándote vueltas en la cabeza y deberás estar muy atento para no complicar tu situación actual con algo que realmente ya no quieres traer el presente. En esta etapa astral tus asuntos familiares están directamente vinculados con la economía y deberás tomar importantes decisiones que tienen que ver con propiedades, negocios y litigios legales. De no ser así, ni te inquietes ya que felizmente, a partir de ahora, tu intuición está muy activa y sabrás qué hacer y cuando hacerlo. Estás en un tono feliz, Acuario.



Amor

Hoy sábado la Luna sigue en tránsito por Piscis. El planeta Marte ha comenzado su tránsito al signo de Géminis, directo. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Cierta persona está esperando alguna iniciativa diferente de tu parte y mientras no des el primer paso no podrás averiguarlo. Aprovecha la energía creativa y emocional que te está envolviendo en estos momentos para demostrar tu amor.

Salud

Te invade una energía interior muy estimulante que te impulsará a salir de casa y hacer algo provechoso para tu salud. Has estado preocupándote por lo que no puedes resolver y esa idea causa ansiedad y temores de todo tipo, se traduce en molestias y falta de energía.

Trabajo

Tu área laboral estará mejor aún a partir del mes de mayo a punto de comenzar y si estás desempleado las buenas noticias son que encontrarás un trabajo interesante y creativo. Desde ahora ve preparando todos tus papeles e historiales. No te dejes tomar la delantera ni esperes que te agarre la noche para hacerlo.

Dinero y fortuna

Surgirá un gasto inesperado en un momento de ayuda a un miembro de la familia o un amigo en desgracia. Felizmente podrás resolverlo todo y al mismo tiempo salir airosamente de las dificultades que pudieron haber surgido al respecto. Tendrás más de lo que piensas.



