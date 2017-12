Acuario – Sábado 2 de diciembre 2017: Esa puerta que estuvo cerrada se abrirá

No te impacientes, lo que deseas pronto estará en tus manos.

Noticiero astrológico: Este sábado la Luna sigue en Tauro acercándose a Géminis y a la superluna del fin de semana. El único planeta retrógrado es Urano. En este sábado hay un tránsito planetario del planeta Venus que tiende a que te vuelvas demasiado derrochador. No exageres en tus invitaciones sociales porque el dinero que estás guardando para realizar una compra importante y necesaria podría esfumarse en medio de comidas, bebidas, regalos y fiestas. Hazlo todo, pero con prudencia y sensatez, acuariano. Podrías estar cayendo víctima de tus propios recuerdos y si insistes en seguir viviendo en el pasado no podrás disfrutar la felicidad que hoy está tocando a tus puertas. Una persona que hace tiempo no ves estará tratando de comunicarse contigo.



Amor

Se acerca la superluna. Hay un despertar de tus emociones y posiblemente estés pensando mucho en alguien ausente, una persona que hace mucho no ves pero que te está enviando mensajes subliminales que te están llegando en sueños. Comunícate con ella, no dejes pasar esta ocasión promisoria.

Salud

Si estás empezando a sufrir de insomnio no recurras enseguida a los somníferos ya que sería una solución transitoria y peor aún, podría crearte malos hábitos. Trata medios naturales para poder conciliar el sueño, y si fracasan, consulta tu médico.

Trabajo

El éxito laboral es constante y cualesquiera sean las nuevas obligaciones o deberes en que te veas envuelto lograrás resolverlos de manera satisfactoria. No obstante, aparta tiempo dentro de tu apretada agenda para atender a tu familia y pareja, no los descuides.

Dinero y fortuna

Es día de detalles y deberás tomar cuidado extremo con todo para no obviar cuestiones importantes asociadas con dinero y pagos. Podrías dejar olvidada una llave o una bolsa o cartera con documentos. Concéntrate y atiende lo que haces para evitar pérdidas innecesarias.



