Acuario – Sábado 17 de junio 2017: Termina algo embarazoso

Sagitario

Neptuno se combina con Júpiter, tu astro regente: dejas todo a “tu buena estrella”

Una buena combinación pues activa mucho tu imaginación y creatividad, además te entusiasma de sobremanera. No obstante, hay un peligro pues como Neptuno está retrógrado tiendes a confiar demasiado en “tu buena estrella o suerte” y no actuar con la rapidez y seguridad que se precisa en cada momento, dejando las cosas al capricho y la casualidad lo cual podría salir bien, pero no siempre es recomendable. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir