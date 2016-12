Acuario – Sábado 17 de diciembre: ¡Estarás viviendo algo muy feliz!

El amor está girando en tu panorama astral de manera poco convencional y un encuentro fortuito en un trabajo o un lugar donde debas pasar la noche puede convertirse en algo serio. No dejes pasar esta oportunidad. Si te anuncian un cambio de empleo futuro, espéralo porque se dará. Un reto, un desafío a tu inteligencia y creatividad te brindará una gran oportunidad de demostrar tu talento acuariano y mejorar tu status laboral. La mejor manera de proceder, cuando hay dudas, es la espera, no lanzarse a lo primero que surja, pues siempre se puede arreglar algo que no se hizo, no así lo que se hizo.

Amor

Hoy sábado la Luna está en el signo de Leo y el único planeta retrógrado es Urano, en Aries. La influencia planetaria en tu vida amorosa se manifestará de una manera excepcional en un encuentro sorpresivo con una persona de impactante personalidad que te cautivará desde el primer momento. El amor te flecha, acuariano.



Salud

Si estás irritado analiza tus reacciones y no te dejes llevar por impulsos sobre todo si conduces vehículos o si en el pasado tuviste problemas asociados con el uso de drogas, alcohol o problemas similares. Utiliza tu inteligencia y sentido común, no dejes que te irriten, pues entonces te controlarían.

Trabajo

Toma las contrariedades presentes como un motivo para crecer y un estímulo en tu trabajo. De esa manera cualquier dificultad se convertirá en un acicate para tu inteligencia y te obligará a actuar con mucha más iniciativa y originalidad, al mejor estilo de tu signo Acuario, del elemento aire.

Dinero y fortuna

Un acontecimiento agradable, el tipo de cosas que causan alegría, también te producirá dinero y la posibilidad de un viaje. Mantén tus oídos y tus ojos bien abiertos y así podrás aprovechar las circunstancias que se presentarán en estos últimos días del 2016.