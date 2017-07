Acuario – Sábado 15 de julio 2017: Tiendes a preocuparte demasiado

En estos días tiendes a estarte preocupando demasiado por lo que no puedes resolver. Acuérdate siempre acuariano de la máxima de la vida: vivir en el pasado causa nostalgias, vivir en el futuro, ansiedad. Lo mejor es vivir en el presente, que es tu realidad y convertir cada día en algo hermoso y diferente, independientemente de las circunstancias externas. En tu vida amorosa estás demasiado sensible y cualquier cosa que interpretes a tu modo puede causarte celos, tristezas o peor aún reacciones bruscas frente a cierta persona que te interesa, que después lamentarías. ¿Lo mejor? Dejar que la vida fluya y no imponerte a ella. Esta segunda quincena de julio será de gratos encuentros, sorpresas sentimentales únicas.



Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Aries acercándose a la fase Cuarto Menguante. Los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu vida amorosa y otras relaciones claves están en juego en estos momentos, por eso es tan importante aclarar diferencias y superar esos malentendidos del pasado los cuales pueden haber causado alejamientos involuntarios o separaciones sentimentales con tu pareja. Al reconocer los errores y superarlos te sentirás en control. No se trata de “arrepentirse” ni de lamentarse sino de tomarlos como experiencias, punto.

Salud

No te dejes llevar por los comentarios de quienes están siempre quejándose y en una actitud derrotista y lastimera. Tu optimismo se acentúa con el tránsito de la Luna por un signo de fuego y te ayudará a vencer obstáculos, pero debes ser firme y alejar de tu vida a las personas negativas.

Trabajo

Mantente alerta y descubrirás que existe un gran potencial en tu trabajo para sacar adelante tus tareas atrasadas y al mismo tiempo avanzar a una mejor posición. No es fuera de tu empleo donde está el éxito sino en tu propio lugar. Vas a recibir noticias muy alentadoras en ese sentido.

Dinero y fortuna

Cuida el dinero que con tanto esfuerzo has ganado y no lo derroches con amistades oportunistas las cuales no valen la pena pues solamente te buscan cuando te necesitan. Haz una lista nueva de amistades y mantén solamente a los leales, a los amigos de verdad. No se trata de ser tacaño sino de no ser abusado. Hay quienes tratan de sacar ventaja de tu buen corazón y tu generosidad.



