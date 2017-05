Acuario - Sábado 13 de mayo 2017: No te desalientes si ocurre alguna demora

Harás lo que debes hacer, y no te sentirás desorientado.

Es el momento de cambiar tu estrategia en un proyecto. Escucharás palabras que te harán pensar y recapacitar sobre las cosas que ahora estás haciendo, el camino que llevas en el amor y la manera en que estás conduciendo tus asuntos sentimentales. Tus intuiciones son muy atinadas. Espera siempre lo mejor pues en la medida que te proyectes en esa dirección estarás recogiendo y cosechando el fruto de tus esfuerzos. Algo hermoso se está presentando en tu vida que cambiará drásticamente tu realidad sentimental y social. Tu signo acuariano está en un buen momento para los arreglos sentimentales.

Amor

Hoy sábado la Luna se está moviendo desde Sagitario hacia Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno, así como el planetoide Plutón continúan retrógrados. Van a surgir muchas oportunidades que te ayudarán a resolver asuntos urgentes dentro de tu vida sentimental. Este es tu día para explorar e inventar como corresponde a la naturaleza creativa de tu signo Acuario, verás como todo se soluciona felizmente.



Salud

¿Ansioso? Haz los ajustes necesarios para recuperar tu ritmo habitual. No sigas dietas que sean antinaturales o artificiales, el secreto de la salud es compensar tu realidad de modo tal que no te cambie el estilo de vida.

Trabajo

Durante estos días lo más apropiado para ti es no irte de tu empleo a menos que lo que te ofrezcan sea muy bueno, implique posibilidades de ascenso, mejore tu economía y te sientas cómodo en lo que vayas a realizar.

Dinero y fortuna

Hay quienes se te acercan para pedirte dinero, favores económicos y hasta firmas para sacar adelante sus deudas. Cuida tus intereses, no se trata de ser mezquino, sino de ser prudente y no dejarse manipular por palabras bonitas o promesas que no se cumplen. Es hora de aprender de las experiencias pasadas, Acuario.



