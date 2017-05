Acuario – Miércoles 3 de mayo 2017: La Luna está entrando en tu signo opuesto ¡energía!

Se fortalecen tu intuición y tu empatía. Los que han sufrido una desilusión amorosa o se sienten frustrados emocionalmente empiezan un ciclo diferente y feliz. Las cosas no son como parecen y para llegar a la realidad de tu vida amorosa deberás efectuar ciertos ajustes, conceder el beneficio de la duda y no tomar con tanta seriedad una palabra lanzada al vuelo, que posiblemente se haya dicho sin la menor intención de causar daño a nadie. Estás abierto a nuevas experiencias, tanto emocionales como laborales. Confía más en tus posibilidades propias y recursos para sacar adelante tu trabajo.

Amor

La Luna está en tránsito por Leo. Los únicos planetas retrógrados son Júpiter, Saturno y el planeta enano Plutón, ya Mercurio está directo. El amor llega a tu vida bajo distintos rostros. Tu paisaje sentimental está muy bien iluminado en este día de tantos movimientos planetarios. Existen todas las condiciones para que se cristalice una relación que estaba medio paralizada o fría.



Salud

No te extralimites, acuariano. La mesura es indispensable a la hora de mantener tu salud. Comer mucho no es bueno, pero ayunar demasiado tampoco. No exageres y busca el justo medio para que tu organismo no se quebrante ni le sometas a tensiones innecesarias.

Trabajo

Hay un buen clima astral a tu alrededor favorecido por la influencia de la Luna en tu signo opuesto y las buenas posiciones del planeta Urano, tu regente, directo. Todo esto te atrae simpatía, aprobación y respaldo en tu trabajo y la posibilidad de ascensos y promociones.

Dinero y fortuna

No te asombres si hoy encuentras objetos extraviados o tropiezas con alguien que te regala un obsequio costoso. La fortuna tiene muchos rostros y uno de ellos es la casualidad, la cual se pondrá de manifiesto en este día de manera asombrosa pues con el impacto de la Luna todo es posible.



Mercurio llega con un impacto positivo para todos, descubre qué te depara