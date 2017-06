Acuario – Miércoles 28 de junio 2017: No dejes escapar esa oportunidad

Deja que tu intuición acuariana te guíe en todo momento y aprovecha esta etapa que ahora se está presentando en tu vida para convertir cualquier situación negativa en algo positivo. Tú, acuariano, sabes siempre qué hacer cuando prestas atención a la voz de tu corazón y lo que presientes, generalmente, sucede. Algo sorprendente puede producirse en cualquier momento relacionado con el regreso a tu lado de quien hace tiempo no ves y deseas tener junto a ti. Muchas veces has desoído esa voz de tu sexto sentido y luego lo has lamentado, no vayas a hacer lo mismo esta vez.

Amor

Hoy miércoles 28 de junio la Luna está en Virgo. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Has estado demasiado preocupado por cuestiones que no son tan significativas, pero que debido a la influencia de terceros te han causado desazón y problemas. No te impacientes y pon a funcionar tu sentido intuitivo acuariano. El amor está llegando a tu vida.



Salud

Si tus problemas de salud tienen que ver con la piel este es un ciclo importante para visitar un buen dermatólogo si notas algo anormal como un lunar que cambia de color o una tesitura diferente en lo que es tu estado de ánimo. La precaución vale mucho.

Trabajo

Estás bien auspiciado en el plano laboral, pero para cosechar los frutos sembrados deberás insistir y no prestar atención a quienes se te acercan con quejas, lamentaciones y problemas que te causen inquietudes y luego te afecten en el trabajo.

Dinero y fortuna

Es hora ya de dar los pasos necesarios para ajustarte a tu realidad y establecer nuevos contactos, negocios y puentes de comunicación para ganar más dinero. Tienes talento, acuariano, pero no lo estás aprovechando bien.



