Acuario – Miércoles 21 de junio 2017: Podrías estar en un tono algo impetuoso

Recuerda que no son los grandes arranques los que indican el amor o la amistad sino la constancia diaria. Tú eres muy intuitivo, sigue tus corazonadas acuarianas, pues este fin de mes resultarán muy útiles en todo lo que estés haciendo. Manifiesta tu ternura con un toque de pasión y sensualidad. Tu pareja podría pensar que has perdido interés en ella si te absorbes demasiado en tu trabajo o tus problemas y no le prodigas el cariño que requiere. No olvides que el amor debe regarse diariamente como una planta delicada.

Amor

La Luna se está moviendo desde Tauro hacia Géminis y ya nos encontramos en el signo de Cáncer. Los planetas Saturno y Neptuno, así como el planetoide Plutón continúan retrógrados, los demás están directos. Si respondes de una forma inadecuada, demasiado emocional a una situación confusa en tu vida amorosa, o una promesa incumplida, estarías complicando tu relación más de lo que piensas. No discutas ni asumas actitudes tercas. ¿No te has puesto a pensar que existe la posibilidad, tal vez, que no tengas la razón?



Salud

Algo podría atrasarse en tus planes de salud así que ejercita tu constancia y voluntad para que los logros que tienes en cuanto a peso, alimentación y otras metas que te has impuesto no se vayan a perder. Sigue tus programas como lo has venido haciendo.

Trabajo

No hay nada imposible para tu fuerza de voluntad y aunque estés sin trabajo debes continuar buscando empleo con el optimismo que te caracteriza. Insiste, toca puertas y hoy miércoles dedica parte del tiempo a poner en orden tus asuntos.

Dinero y fortuna

Paciencia. Si algo no marcha en tu vida económica como anhelas lo peor que puedes hacer es impacientarte porque entonces no podrías ver claramente las soluciones ni las puertas diferentes que se están abriendo hoy frente a ti.



