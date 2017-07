Acuario – Miércoles 19 de julio 2017: Tu intimidad se renueva totalmente

En este ciclo planetario recientemente iniciado en tu signo Acuario tu vida íntima se renueva y fortalece. Este día vas a tener la oportunidad de hacer una nueva amistad cuyos lazos se fortalecerán con el tiempo. Te rodea un clima social positivo y si estás planeando alguna fiesta o actividad similar te irá muy bien. Tienes a Urano, tu regente, directo, pero como Saturno está retrógrado no te conviene empezar negocios grandes o realizar inversiones demasiado complicadas como casas o terrenos. Esto no quiere decir que las evadas, sino más bien que las analices y luego tomes tus decisiones, no te dejes sugestionar ni manipular por vendedores pegajosos e insistentes.



Amor

La Luna está transitando por el signo de Géminis y los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados aún, los demás planetas están directos. Lo inesperado está a la orden del día en tus relaciones amorosas, acuariano, todo sucede con la imprevisibilidad de tu signo de aire, así que prepárate para encuentros insólitos o llamadas telefónicas sorpresivas de quien menos piensas. Estás en un ciclo de asombro y habrá cosas que te maravillarán. Un tono de frescura envuelve tu vida íntima, disfrútalo.

Salud

No te descuides porque cuando algo anda mal en el organismo el cuerpo te avisa emitiendo señales y es tu responsabilidad atenderlas para así evitar males mayores.

Trabajo

Podrías sentirte intimidado por lo que se presente. Ha llegado la ocasión de probar tus conocimientos, capacidades y talento en una tarea nueva la cual exige responsabilidad y experiencia. No temas asumir esa posición porque afortunadamente la podrás desarrollar con mucha eficiencia. ¡Arriésgate, acuariano!

Dinero y fortuna

Te sorprenderá la forma en que empiezas a desenvolverte dentro del campo de la economía pues lograrás maravillas con un poco de dinero ya que sabrás qué hacer y cómo, en el mejor momento, para que se multiplique.



Cuida la forma de comunicarte con los demás



