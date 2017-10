Acuario – Miércoles 11 de octubre 2017: Las cosas no son como parecen sino ¡mejores!

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Cáncer y ya Júpiter comenzó su retorno por Escorpión. Las apariencias engañan, Acuario, y muchas cosas no son como realmente parecen. Las actitudes sospechosas y desconfiadas causan resquemores y malentendidos, sobre todo ahora que tienes a Urano retrógrado en tu horizonte astral. Resuelve tus asuntos por ti mismo, sin interferencias ajenas, pero si el estado de tu relación requiere un consejero matrimonial, entonces no dudes porque en ese caso la intervención de terceras personas está justificada y las cosas saldrán mejor de lo que pensabas. Todo tiene solución, ya verás.



publicidad

Amor

Hoy miércoles la Luna inicia su tránsito por el signo de Cáncer y los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Corta por lo sano, acuariano, no se puede ser vacilante en el amor. Si no te interesa una persona no prosigas la relación y corta el lazo antes de involucrarte más directamente en el asunto.

Salud

Evita tomar demasiado Sol. Protégete la piel. Bueno el período actual para los que han tenido problemas de salud relacionados con infecciones cutáneas, abscesos, tumores y enfermedades dermatológicas crónicas asociadas a las alergias y tratamientos fuertes.

Trabajo

La onda intuitiva que te envuelve este miércoles te permitirá salir bien de tus problemas legales asociados con el trabajo que desempeñas. Estás iniciando un período creativo en todos los aspectos relacionados directamente con tu vida laboral y lo que te parecía difuso y lejano está más cerca ahora.

Dinero y fortuna

Es muy posible que en estos días recibas un regalo costoso o una invitación que te beneficiará económicamente. Un viaje corto con unos amigos, una fiesta o actividad social en un sitio donde hay casinos o juegos puede darte dinero. No te limites, disfruta la vida, pero actúa con sensatez y moderación en todo momento, Acuario.

Contrala ese deseo de poder