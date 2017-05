Acuario – Martes 9 de mayo 2017: Los inconvenientes serán temporales

Recibes noticias que pueden inquietarte pues proceden de quienes menos pensabas. Estás en un buen momento para definir lo que vas a hacer con una relación, ya bien sea de índole amorosa, como social o laboral. Asimismo te encuentras en un período feliz en el que podrás disfrutar mejor tu vida si no te desalientas frente a un contratiempo temporal y actúas con decisión en tu realidad sentimental. El momento requiere acción, concentración, no pierdas tu tiempo en fruslerías o en cuestiones de poca importancia que nada tienen que ver contigo, y tendrás éxito. Tu imaginación acuariana, tan creativa, te conducirá al éxito en todo lo que te propongas realizar.



Amor

La Luna está en Escorpión en vísperas del primer plenilunio de mayo que ocurrirá mañana. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Anímate, aunque algo no te salga como has pensado ya que las cosas no siempre siguen el camino que les trazamos, y cuando esto sucede es señal que debes revisar tu estrategia y actuar de otra manera. En el amor no hay reglas fijas, hay que fluir con el momento.

Salud

Si te preocupa tu salud, no te inquietes. Hallarás soluciones por ti mismo a tus problemas con ciertos cambios ligeros introducidos en tu estilo de vida. Una correcta alimentación y ejercicios harán el milagro. Si puedes y el tiempo lo permite, sal a un sitio natural y relaja tu mente y tu cuerpo.

Trabajo

Estás en un ciclo de iniciativas e ideas las cuales aplicadas en tu trabajo te ayudarán a ganar tiempo y aumentar la productividad. En esta etapa se augura un incremento de tu salario y hasta disfrutar de tiempo extra de descanso bien merecido.

Dinero y fortuna

Si te has decidido a invertir tu dinero, este es un día excelente para compras importantes. Encontrarás ofertas para actualizar tu ropero, algo que te será útil dentro de pocos días pues te invitarán a reuniones sociales de negocios y tu imagen pública será importantísima para causar buena impresión



