Acuario – Martes 31 de octubre 2017: Momentos felices inundarán tu escenario sentimental

Noticiero astrológico: Termina el mes con la Luna en tránsito a un signo del elemento fuego que es compatible con el tuyo, que es de aire, lo cual causa conmociones en tu vida íntima. Hay atracción a primera vista, tal vez con cierta diferencia de edad, no te impresiones porque eso carece de importancia. Hay quienes prefieren gentes gruesas, otros delgados, unos más jóvenes otros menos. Lo importante es la "química" entre ambos. Alguien te invita a una cita romántica y demasiado íntima que tal vez pueda desconcertarte inicialmente. No obstante, si te interesa la compañía de esa persona accede. No perderás nada con explorar esa posibilidad sentimental.



publicidad

Amor

Este martes la Luna se desplaza desde el signo de Piscis hasta Aries y los únicos planetas retrógrados son Urano y Neptuno. No te dejes impresionar por apariencias ni juzgues por lo que veas. Espera un poco antes de decidir una cuestión amorosa muy seria. Alguien que se presenta como un amigo tal vez quiera tener algo íntimo así que en tus manos está hacer la elección.

Salud

Sigue la voz de tu intuición y escucha los mensajes de tu cuerpo. Un ligero malestar requiere tu atención. Así evitarás una dolencia que en un futuro se podría complicar y afectar tu vida diaria. Trata tus problemas de salud a tiempo y oportunamente.

Trabajo

No es un buen momento para dejar el trabajo que ahora tienes y lanzarte a una aventura laboral desconocida. Existen aún muchas posibilidades de progreso y desarrollo para ti dentro de tu empleo actual y debes agotarlas todas antes de irte del mismo.

Dinero y fortuna

La llave del éxito está en situaciones que inicialmente son desconcertantes y ahora recibes noticias transformadoras relacionadas con asuntos legales, compromisos de pagos y otros asuntos económicos muy prometedores para ti. El azar es propicio, ahora tus sueños son muy intuitivos.

Lo que las predicciones del tabaco tienen para tu signo esta semana