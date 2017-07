Acuario – Martes 18 de julio 2017: No te fíes de las apariencias

La intensidad que produce el tránsito lunar actual te vuelve atrevido en tus palabras y acciones. Inicias una semana un poco más celoso y posesivo de la cuenta y esto podría causarte contratiempos emocionales son tu pareja, amigos o compañeros de trabajo. No te hagas ideas basándote en las apariencias. El amor está tocando a tu corazón, pero si actúas de una forma alocada podrías estropear lo que has ganado hasta ahora. Controla esos impulsos antes de abrir la boca para decir algo imprudente. Estarás reconsiderando una posición laboral.

Amor

La Luna sigue en tránsito por el signo de Tauro. Tanto los planetas Neptuno, como Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. . Estás impulsivo, queriendo hacer muchas cosas y sin saber exactamente por cual empezar. ¿Lo mejor? Deja fluir el ritmo de la vida tranquilamente. Se aproxima un encuentro importante en tu vida amorosa que marcará positivamente tu semana entrante. Una cita, una reunión social, será muy prometedora y exitosa para ti.



Salud

En este martes, con la Luna en un signo de tierra haciendo aspectos con tu regente Urano en el elemento fuego, tiendes a volverte algo imprudente y eso no te conviene, acuariano. Lo más adecuado para ti es seguir una norma de vida, hacer tus ejercicios y combinar tus alimentos con la actividad.

Trabajo

Si la necesidad te ha obligado a estar en un tipo de actividad poco atractiva para ti tómalo como una transición temporal, algo obligatorio en estos momentos para superar problemas actuales, pero no te conformes y sigue tus sueños. Pronto estarás donde deseas.

Dinero y fortuna

Ciertas cuestiones económicas pueden causar desavenencias familiares. Hay encuentros de opiniones asociados a un dinero. Debes ser prudente y no decir enseguida lo que piensas porque podrías enfrentar oposición y finalmente no resolver nada. No es un día ideal para discusiones pues quienes te rodean podrían no estar prestándote atención.



