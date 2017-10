Acuario – Martes 17 de octubre 2017: ¡Sorpresas en el amor!

No olvidemos nunca que las palabras son como las flechas, una vez lanzadas ya no se pueden recoger y aunque acabado de decir nos arrepintamos ya el daño está hecho así que ¡a pensar antes de hablar y no dejarnos llevar por impulsos ni atolondramientos! Este período puede ser muy feliz si no te dejas arrastrar a las confrontaciones, sobre todo en el amor. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir