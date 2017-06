Acuario – Martes 13 de junio 2017: Una noche que recordarás

La lección es esta: la diferencia no está en “tener o no tener” sino en cómo se canaliza esa energía. Un cuchillo sirve lo mismo para cortar una fruta, que para matar a otra persona. El cuchillo, en si, no es malo, la energía que le ponemos es lo que le convierte en una cosa u otra. Foto: Shutterstock

0 Compartir