Acuario – Lunes 23 de octubre 2017: En tus manos están las soluciones

El Hotel del Coronado inclusive es famoso por haber salido en cintas como 'Some Like it Hot' de Marilyn Monroe y ha hospedado a ex presidentes y celebridades como Bette Davis, Charlie Chaplin, Katherine Hepburn, Babe Ruth y más recientemente a Oprah Winfrey, Brad Pitt y Madonna. Foto: Shutterstock | Univision

