Acuario – Lunes 12 de junio 2017: Tus ideas darán resultados prácticos

Este es el día en que la Luna entra en tu signo Acuario, del elemento aire, y si estás iniciando una relación sentimental debes ser cauteloso para no envolverte en algo que podría complicarse, sobre todo, si la persona que dice amarte no la conoces bien. Investiga más su situación presente antes de comprometerte con quien puede tener muchos problemas y causarte enredos dentro de tu realidad afectiva. En otro orden de cosas, sin embargo, tu relación florece si está ya establecida, así que no te compliques con nada extraño a tu naturaleza.

Amor

La Luna está terminando su tránsito por Capricornio desplazándose hacia Acuario al comenzar esta semana. Los planetas Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Si dejas todo a la improvisación y no tomas medidas desde estos momentos para reparar algún error cometido en tu relación amorosa te podrías ver envuelto en una situación comprometedora.



publicidad

Salud

Tranquilo si estás aguardando resultados de algún análisis clínico porque tu temperamento podría causarte ansiedades al ver que las cosas no salen enseguida a la medida de tus deseos. Un poco de ecuanimidad te ayudará a mantener un equilibrio nervioso ideal.

Trabajo

Continúa el ciclo de logros ascendentes en tu trabajo, pero en tu caso, si estás desempleado y buscas una colocación o un empleo rápido, deberás armarte de paciencia e insistir más pues deberás superar algunas negativas antes de conseguir tu meta. Esta semana, posiblemente, tengas las buenas noticias esperadas.

Dinero y fortuna

Contrario a tu naturaleza ahorrativa puedes estar algo derrochador en este lunes y comprar lo que no necesitas, particularmente si acabas de recibir una tarjeta de crédito nueva o un préstamo bancario. No olvides la intención de tu petición inicial y harás mejor inversión. No derroches en las tiendas.