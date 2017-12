Acuario – Lunes 11 de diciembre 2017: Reconciliaciones y regresos a la vista

Pronto, comenzaron a aceptar pacientes que no sólo eran enfermos mentales, sino también alcohólicos o hasta delincuentes. En un establecimiento que no tenía cabida a más de 500 o 600 individuos, llegó a tener más de 2 mil, por lo que estaba atestado y no se daban abasto. Pronto las condiciones empeoraron y era todo un sitio de tortura. Foto: Shutterstock.com | Univision

0 Compartir