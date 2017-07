Acuario – Jueves 6 de julio 2017: Una idea innovadora, pero muy excitante

No habrá envidias que puedan perjudicarte ni dañarte en el trabajo o causarte disgustos en tu vida personal. No alardees, lograrás mucho más detrás del telón. Tu signo acuariano está ahora en el medio de una verdadera transformación sentimental ya que si te sentías alejado o triste, pensando que no ibas a disfrutar el amor de esa persona, ahora descubres que estabas errado y lo que temías no se va a materializar. Poco a poco recuperas el terreno que pensaste habías perdido y comprendes la importancia que tiene la constancia. Una vez que te propongas algo, no te des por vencido sino mantén tu punto de vista en una sola dirección, y de esa manera, acuariano, nada ni nadie podrá desviarte de tus metas.



publicidad

Amor

Hoy jueves la Luna sigue desplazándose por Sagitario y comienza el tránsito de Mercurio por el signo de Leo. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Los planetas están tejiendo una agradable sorpresa en tu vida amorosa. La Luna y tu regente, Urano, te colocarán en una escena pasional intensa que difícilmente olvidarás y te permitirá rehacer tu panorama sentimental nuevamente.

Salud

Si te decides a ayunar debes hacerlo de manera racional y nunca eliminando el agua ni los líquidos indispensables para mantener tu salud. Mucho cuidado también con los diuréticos que son contraproducentes y afectan los riñones.

Trabajo

No asumas actitudes autosuficientes. Un consejo o recomendación laboral procedente de una persona experimentada te ayudará mucho a solucionar una dificultad en la realización de tu trabajo diario. Escúchala con atención.

Dinero y fortuna

No te guíes por augurios ni vaticinios de gentes que buscan arrastrar a otros en su negatividad. Tú tienes la posibilidad de prosperar y salir adelante en todo lo que hagas y esa buena disposición se extiende a tu economía y tus negocios.



Un día lleno de optimismo





Venus entra en Géminis, estarás muy social