Acuario – Jueves 25 de mayo 2017: Estás en un tono muy osado en el amor

¡Llegó el novilunio de mayo! Tu signo acuariano, del elemento aire, está ahora bajo el impacto de la conjunción Luna-Sol y esta influencia se extiende sobre todo a tu vida amorosa ya que si estabas dudando sobre la sinceridad de una persona ahora descubres sus verdaderos sentimientos y sabrás qué hacer, si te conviene o no mantener una relación, o terminarla. En el aspecto económico también hay buenas noticias, sobre todo aquellas que tienen que ver con la recuperación de un dinero que se pudo haber extraviado o perdido y que ahora regresa a tus manos. Hay buenas nuevas, acuarianos.

Amor

La Luna está en Géminis en la fase del novilunio que hoy ocurre en todo el mundo. Los planetas Júpiter, Saturno y al planetoide Plutón están retrógrados aún. Es hora de deponer las actitudes que no tienen nada que ver con tu sentido de independencia y creatividad acuarianos a la hora del amor. No te impacientes tratando de conseguir en un día lo que lleva más tiempo, tu constancia, perseverancia y sobre todo tu actitud amorosa y sensible serán los factores que te conducirán al corazón de quien sabes.



Salud

La salud está bien auspiciada, pero si recientemente has estado sufriendo de algún problema asociado con la piel es hora de cuidarte más, protegerte con una crema de protección solar cuando te expongas a la intemperie y no olvides las gafas para evitar la acción de los rayos ultravioletas del Sol.

Trabajo

Se presentará un trabajo algo enojoso que deberás realizar con sumo cuidado para evitar errores pues ahora tiendes a la precipitación y podrías errar tratando de hacer en un día lo que lleva más tiempo. Planifica todo bien, con antelación y cuidado.

Dinero y fortuna

Ten mucho cuidado con las personas oportunistas que querrán influir en tu toma de decisión para que te envuelvas en negocios que no valen la pena. Antes de comprometerte pesa en balanza los pros y los contras de un contrato, no te precipites.



