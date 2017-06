Acuario – Jueves 22 de junio 2017: No pospongas tus decisiones, actúa ya

La procrastinación significa dejarlo todo para "mañana", para "después lo hago", y apurarse a última hora o terminar no haciendo nada. Este día es de acción, no de procrastinación. Hay estupendas posibilidades en tu horizonte económico y laboral, pero tienes que ser más resuelto a la hora de exigir tus derechos. En el amor te espera una noche como hace tiempo no disfrutabas. La influencia cósmica que en estos momentos está envolviendo tu signo acuariano te impulsa a moverte, a la acción y la toma de importantes decisiones. Anímate y haz lo que tú sabes hacer y no sigas esperando que sean otros los que tomen la iniciativa en todo momento.



Amor

Este día resuelve lo que tienes pendiente en tu vida amorosa. Toma tiempo para poner orden en tus asuntos del corazón y si algo te está molestando o hiriendo sácala hablando y vaciando esa duda. Una vez resuelto esos conflictos internos podrás disfrutar mucho mejor lo que la vida te ofrece, acuariano.

Salud

Si te sientes agotado cuando te despiertas existe la posibilidad que estés durmiendo mal aunque no te des cuenta. Revisa tus almohadas, colchones y también tus hábitos antes de irte a la cama a dormir. Ahí puede estar la clave. Evita cenas copiosas en horas tardes de la noche, pueden caerte mal.

Trabajo

Si estás disgustado en tu empleo presente no lograrás nada alejándote de los problemas. Aplica tu entusiasmo, talento y creatividad, que es bien elevada, a un asunto difícil en tu trabajo y lograrás resolverlo de manera satisfactoria para ti y los demás. Pon a funcionar tu sexto sentido tan agudo y sigue tus intuiciones acuarianas.

Dinero y fortuna

Si en estos momentos no te llega enseguida el dinero que has solicitado no te inquietes porque afortunadamente las vibraciones presentes en tu horóscopo te acercan al desenvolvimiento económico anhelado a pesar de no ver resultados inmediatos.



