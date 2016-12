Acuario – Jueves 22 de diciembre: Recuperas tu equilibrio

Recuperas el equilibrio perdido en tu vida sentimental, acuariano. Los celos constituyen una pérdida de tiempo y si tu ex está ahora cortejando a otra persona, vive y deja vivir. No tienes por qué sentirte celoso, o celosa, por algo pasado pues la única persona dañada emocionalmente en ese caso serías tú. Has aprendido mucho de tus experiencias pasadas y lo que ahora tienes frente a ti es el resultado de tus acciones, no de los fracasos, sino las lecciones. Míralo todo desde ese ángulo y te darás cuenta que aún lo más difícil tiene solución cuando la buscamos.

Amor

La Luna sigue transitando por el signo de Libra que es del elemento aire, al igual que el tuyo, Acuario, y está moviéndose a Escorpión. Los planetas Mercurio y Urano, que es tu regente, continúan retrógrados. El amor toca a las puertas de tu corazón y ahora estás en un tono amoroso positivo que no debes echar a perder por nada. Es hora ya de abrir tu vida a la nueva aventura.



publicidad

Salud

Vives ahora en medio de un ciclo muy bueno que debes utilizar de forma organizada distribuyendo tu tiempo para que puedas hacer todo lo que te has propuesto. Piensa más en tu salud y no malgastes tu energía en cuestiones de poca relevancia.

Trabajo

Las situaciones que hace algunos días te estaban preocupando relacionadas con la inestabilidad en tu trabajo empiezan a clarificarse y lo que te inquietaba deja de ser un motivo de intranquilidad o preocupación laboral.

Dinero y fortuna

Revisa tus cuentas, ajusta los malos manejos, descubre dónde estás gastando de más y empieza un plan concreto con los recursos que gozas. Tendrás sorpresas una vez te decidas a emprender ese camino nuevo dentro de tu presupuesto, acuariano.