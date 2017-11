Acuario – Jueves 2 de noviembre 2017: Te proyectas decididamente al futuro

Noticiero astrológico: La Luna está desplazándose por Aries, que es del elemento fuego. Si decidiste terminar una relación que no te convenía debes mantenerte en tu posición aunque la tentación de volver sea grande pues no te conviene arriesgar nuevamente tu estabilidad emocional que hoy tienes por alguien que una vez cercenó tu libertad. Si buscabas compañía, ahora, en vez de uno, se te presentarán dos pretendientes, y deberás hacer una elección muy sabia para no perder tu tiempo. Guíate por el corazón y deja que decida. En este período cambiará tu vida sentimental.

Amor

Hoy la Luna está en tránsito por Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Escucha bien tu voz interior y guíate por ella porque lograrás lo que siempre has deseado: el amor de una persona que parecía imposible para ti. Tal vez más pronto de lo que piensas estarás envuelto en una relación sentimental maravillosa que será un gran regalo cósmico.



Salud

Tu salud es preciosa y no debes regalarla. Evita las situaciones tensas en las que debas alzar la voz, enojarte y perder los estribos. Es lo menos indicado en este día. No te dejes manipular emocionalmente por personas irresponsables.

Trabajo

Aún estás a tiempo para planear las tareas laborales que debes realizar durante la etapa que está transcurriendo este jueves. Si no organizas tu agenda hoy no podrás disfrutar tu siguiente fin de semana y deberás llevar trabajo a casa, agobiándote. Es hora de aprender de las experiencias pasadas.

Dinero y fortuna

Hay un giro notable en tu fortuna y las vicisitudes presentes están concluyendo con el cambio planetario que ya se vislumbra en tu horizonte astrológico. Muy pronto vas a estar riéndote de las preocupaciones económicas y falta de dinero.



Está comenzando un ciclo de inicios