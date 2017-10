Acuario – Jueves 12 de octubre 2017: Una idea feliz cobra cuerpo en tu vida amorosa

Noticiero astrológico: La Luna está moviéndose a Leo, que es tu signo opuesto, y el nodo lunar está directo. Este jueves tendrás muchas oportunidades de revisar lo que has estado haciendo con tu vida amorosa. Podrás terminar de manera adecuada lo que empezaste y para lo cual no veías soluciones. Disfrutas de una etapa conciliadora y muchos de tus malentendidos del pasado son historia. No es un día de nostalgias sino de alegrías y aunque te digan algo preocupante antes de dar crédito a lo que escuches.

Amor

Hoy jueves la Luna está moviéndose al signo de Leo y los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. Estarás recibiendo un impulso sentimental transformador en estos momentos, así que aprovéchalo como tú sabes, acuariano, ya que las puertas del amor no siempre permanecen abiertas todo el tiempo.



Salud

Estás en un momento de fuerte vibración cósmica que será altamente positivo para ti si has estado sufriendo de algún tipo de accidente, fractura o te encuentras en un proceso recuperativo después de una operación o intervención quirúrgica.

Trabajo

Sigue tu línea correcta pues esa es la que finalmente te conducirá al éxito. Recuerda que tú, como Acuario, eres creativo e imaginativo, dos cualidades que te convierten en un empleado de confianza muy estimado.

Dinero y fortuna

Últimamente has estado algo derrochador y con impulsos excesivos de compras lo cual te endeudaría con tus tarjetas de crédito y préstamos bancarios. Si te dejas influir por los vendedores y publicidad caerías en una trampa.

