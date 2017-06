Acuario- Jueves 1 de junio 2017: Nuevas metas y planes te entusiasman

Es un momento adecuado para renovarte y trazarte planes concretos que te permitan sacar adelante tu vida. Fíjate, acuariano, cuando te surja una idea triste y te parezca que las cosas no están saliendo bien, no te lamentes ni te quejes porque eso no resuelve nada. Claro, una cosa es confiar tus preocupaciones a un buen amigo, para eso son, pero otra muy distinta es estar todo el tiempo quejumbroso, negativo y triste. Si sonríes, la vida te devolverá esa sonrisa. Lo anterior lo sabes por experiencia propia, aplícalo hoy.

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Virgo en la fase cuarto creciente. Los planetas Júpiter, el planetoide Plutón, y Saturno están retrógrados. Vas a entender claramente la diferencia entre una ilusión temporal que se alimenta del deseo y el sexo, y otra que se apoya en sentimientos más profundos y sólidos. En tus manos está tomar la decisión correcta. Lo sabrás hacer, Acuario.



Salud

Te sentirás mejor si estás padeciendo actualmente de algún trastorno en los ojos, o en la piel. Estás en un ciclo de recuperación que se extiende a todo tu organismo. No descuides tu régimen de salud en ningún momento.

Trabajo

Vale la pena considerar cierta oferta laboral aunque implique un cambio de residencia u horario de trabajo. No te cierres a las oportunidades de desarrollo que en estos momentos están surgiendo frente a ti. Habrá un giro positivo en tus asuntos.

Dinero y fortuna

A medida que te vayas adentrando en los nuevos negocios que has iniciado te encontrarás cada vez más con oportunidades para adquirir dinero y recursos que ni siquiera habías soñado tener en tus manos. El mes de junio será de gratas retribuciones económicas para ti y tu familia.

Feliz inicio de mes



